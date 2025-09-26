Эмоциональный разговор Дональда и Мелании Трамп сняли на видео

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп о чем-то эмоционально поговорили на борту вертолета Marine One — видео распространилось по Сети.

На кадрах видно, что супруги что-то оживленно обсуждают и жестикулируют. Некоторые СМИ назвали происходящее спором и даже ссорой.

Закончив разговор, пара вышла из вертолета и, взявшись за руки, прошлась по Южной лужайке. Белого дома. Трамп поприветствовал журналистов, помахав им рукой.

Трамп несколько месяцев назад советовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону избегать личных разговоров на публике. Это произошло после того, как Макрон получил пощечину от супруги Брижит.

Близкий друг президента утверждал, что супруги просто шутили, так они расслаблялись перед официальным визитом во Вьетнам.