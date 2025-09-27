Почему банки стали чаще прощать просрочку по кредитам

Российские банки стали чаще прощать клиентам штрафы за просрочку платежей по кредитам, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В 2020-2023 годах большинство послаблений (как правило, более 80-90%) представляли из себя перенос даты платежа или отсрочку. В 2024-2025 годах ситуация изменилась, и банки начали использовать другие способы помощи. Например, они стали чаще не начислять проценты и прощать штрафы за просрочку, следует из данных ОКБ.

У банков есть два пути решения проблемы. Первый — штрафы, которые начисляются за каждый день просрочки платежа, тем самым загоняя заемщика в долговую яму, из которой он может не выбраться самостоятельно, но сможет прибегнуть к процедуре банкротства. «И для банка это долг практически безнадежный к взысканию», — объяснила «Российской газете» доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Второй путь — совместно с заемщиками находить решения. «Такой вариант является предпочтительным, поскольку возрастают шансы на полное погашение долга. Кроме того, в конце лета прошла информация о новой инициативе Госдумы, связанной с запретом банкам передавать коллекторам долги с просрочкой свыше 60 дней. Поэтому банки учатся решать спорные моменты с заемщиками путем переговоров и реструктуризации займов», — отметила эксперт.

По данным Банка России, суммарная задолженность по кредитам россиян за первые четыре месяца 2025 года выросла на 400 миллиардов рублей и составила 5,7% от розничного кредитного портфеля банков, делится эксперт. Во многом это стало последствием периода высоких ставок, когда людям приходилось брать займы на крайне невыгодных условиях.