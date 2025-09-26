Росстандарт принял новый ГОСТ для пива

Росстандарт утвердил новый национальный ГОСТ для пива, следует из приказа ведомства за подписью его руководителя Антона Шалаева. Стандарт должен вступить в силу с начала 2027 года с правом досрочного применения.

Председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман пояснил газете «Коммерсантъ», что новый стандарт впервые вводит критерии идентификации пива. Они позволят лучше выявлять фальсификат.

Эксперт говорит, что не менее 80% сырья для продукции должен формировать солод. Оставшиеся 20% могут быть представлены несоложеными продуктами, из которых 2% — сахарсодержащие.

Но недобросовестные производители могут сокращать долю солода, снижая себестоимость продукции: выполнение норм мало контролируется. Новый ГОСТ предполагает проведение проверок.