Треть россиянок сочли брак необязательным для рождения детей

Треть женщин с доходом выше среднего считают, что брак не является обязательным условием для рождения ребенка, следует из исследования сервиса поиска работы SuperJob.

При этом мужчины с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц являются главными сторонниками вступления в брак ради деторождения (46%), а среди женщин с тем же уровнем дохода больше всего тех, кто уверен, что для рождения ребенка замуж выходить необязательно.

За 17 лет число россиян, считающих, что брак не требуется для рождения детей, возросло с 18 до 26%, а тех, кто считает брак желательным, снизилось с 42 до 32%.

Уточняется, что доля тех, кто считает брак обязательным, уменьшилась с 38 до 36%. Семейное положение также влияет на мнение: женатые мужчины и отцы чаще поддерживают необходимость брака (42 и 41% против 27 и 26% у холостых и бездетных), а замужние женщины чаще считают брак желательным (41% против 30%).

Уровень образования влияет по-разному: мужчины со средним образованием реже считают брак обязательным (27%), чем те, у которых есть высшее (37%), а женщины с высшим образованием чуть реже считают брак необходимым (31%) по сравнению с женщинами со средним образованием (33%).