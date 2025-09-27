НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Треть россиянок сочли брак необязательным для рождения детей

Источник:
РБК
172 2

Треть женщин с доходом выше среднего считают, что брак не является обязательным условием для рождения ребенка, следует из исследования сервиса поиска работы SuperJob.

Около 30% женщин с зарплатой выше средней считают, что для рождения ребенка необязательно вступать в брак — такое мнение выразили три из десяти женщин, приводит исследование РБК.

При этом мужчины с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц являются главными сторонниками вступления в брак ради деторождения (46%), а среди женщин с тем же уровнем дохода больше всего тех, кто уверен, что для рождения ребенка замуж выходить необязательно.

За 17 лет число россиян, считающих, что брак не требуется для рождения детей, возросло с 18 до 26%, а тех, кто считает брак желательным, снизилось с 42 до 32%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему китайцы мечтают о русских женах

Уточняется, что доля тех, кто считает брак обязательным, уменьшилась с 38 до 36%. Семейное положение также влияет на мнение: женатые мужчины и отцы чаще поддерживают необходимость брака (42 и 41% против 27 и 26% у холостых и бездетных), а замужние женщины чаще считают брак желательным (41% против 30%).

Уровень образования влияет по-разному: мужчины со средним образованием реже считают брак обязательным (27%), чем те, у которых есть высшее (37%), а женщины с высшим образованием чуть реже считают брак необходимым (31%) по сравнению с женщинами со средним образованием (33%).

Еще по теме
Когда переходить на «ты» с коллегами
Прекратить повышение зарплат и пенсий предложили в Туркмении
Спрос на туры в Китай вырос за месяц на 60%
Рекордные новогодние каникулы: календарь праздников в 2026 году
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Армия России нанесла удар возмездия за атаку на Крым
Трамп заявил о возможности Украины вернуть все территории
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили масштабное обновление
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
24
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
22
Умер находившийся в коме режиссер Тигран Кеосаян
16
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны