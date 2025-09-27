Вашингтон имеет давнюю привычку — подталкивать своих союзников к авантюрам, а потом бросать их, заявил британский политолог Анатоль Ливен, добавив, что именно это сейчас пытается проделать с Украиной президент США Дональд Трамп.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Трамп написал, что Украина себе может вернуть прежние границы и даже получить «дополнительные территории».

«Если эту ремарку считать осмысленным заявлением Трампа, а не просто импульсивной болтовней, то возникает впечатление, что он подталкивает Украину к совершению самоубийства, чтобы разом покончить со всеми проблемами», — считает Ливен.

По его словам, самый короткий путь к катастрофическому поражению Украины состоит в том, что Киев истощит свои силы и запасы боевой техники в ходе очередного масштабного наступления.

«У Киева есть только один способ вернуть эти территории — если Соединенные Штаты вступят в войну с Россией. Но Дональд Трамп не намерен этого делать», — отметил политолог.

Единственной реалистичной основой мирного урегулирования может стать взаимный компромисс, заключил Ливен.