НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Элджей перепутал логотипы «Трактора» и «Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
186 0

Ошибочный логотип ХК «Сибирь» обнаружен в новом клипе российского рэпера Элджея на трек Mac&Cheese, записанный совместно с артистом Onative.

На 26 секунде клипа появляется рекламная интеграция одной из букмекерских компаний. Человек в кадре открывает приложение на смартфоне и делает ставку на ХК «Сибирь» в матче с «Ак Барсом». При этом вместо логотипа новосибирского клуба почему-то использован логотип челябинского «Трактора».

В ходе презентации клипа Элджей рассказал, что работа над этим видео длилась полтора года. В кадре можно также заметить еще одного популярного артиста Macan’а.

Трек Mac&Cheese содержится на недавно вышедшем альбоме Элджея «Complex полноценности». Артист является уроженцем Новосибирска. В 2022 году он был специальным гостем на праздновании 60-летия ХК «Сибирь», где ему вручили именной свитер.

Организаторы Traktor Fest в Челябинске заменили Элджея на Клаву Коку
Еще по теме
Выступление Shaman’a на «Интервидении» разочаровало Максима Фадеева
Daft Punk не воссоединятся для концерта в Fortnite
Половина жителей Земли посмотрела «Интервидение»
Матвиенко заявил о новых трендах в мировой музыке
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Российские танки задали моду в мире
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

Uynachalnica

Могут позволить, особенно во время СВО.

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

se 34

Трампу можно верить он человек слова, Забрал панамский канал, сделал канаду штатом США, Гренландию присоединил,...