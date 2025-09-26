Элджей перепутал логотипы «Трактора» и «Сибири»

Ошибочный логотип ХК «Сибирь» обнаружен в новом клипе российского рэпера Элджея на трек Mac&Cheese, записанный совместно с артистом Onative.

На 26 секунде клипа появляется рекламная интеграция одной из букмекерских компаний. Человек в кадре открывает приложение на смартфоне и делает ставку на ХК «Сибирь» в матче с «Ак Барсом». При этом вместо логотипа новосибирского клуба почему-то использован логотип челябинского «Трактора».

В ходе презентации клипа Элджей рассказал, что работа над этим видео длилась полтора года. В кадре можно также заметить еще одного популярного артиста Macan’а.

Трек Mac&Cheese содержится на недавно вышедшем альбоме Элджея «Complex полноценности». Артист является уроженцем Новосибирска. В 2022 году он был специальным гостем на праздновании 60-летия ХК «Сибирь», где ему вручили именной свитер.