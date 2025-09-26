НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп ввел смертную казнь в Вашингтоне

Источник:
Sibnet.ru
285 0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне, сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Уточняется, что данная мера будет введена на территории округа Колумбия, который не является штатом США. Территорией столицы официально управляет конгресс.

Высшая мера стала действовать в округе Колумбия, который не считается штатом. Территорией столицы официально управляет конгресс. «Мы добиваемся этого не только в Вашингтоне, но и по всей стране», — приводят «Известия» слова Бонди.

Она отметила, что федеральные власти сейчас переводят заключенных, которые находились в камерах смертников и чьи приговоры были смягчены экс-президентом США Джо Байденом, в тюрьмы сверхстрогого режима.

Всего высшая мера наказания легальна в 27 штатах, в шести из них действует мораторий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмертная казнь в СССР: какой была высшая мера

Точное число казненных в США неизвестно, поскольку эта информация не собирается в единую общенациональную базу данных. Количество смертных приговоров варьируется от штата к штату. Приговоренным приходится ждать казни много лет из-за длительных процедур обжалования.

По данным американского НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни граждан в США впоследствии получили оправдание, 108 из них — темнокожие.

Еще по теме
Прекратить повышение зарплат и пенсий предложили в Туркмении
Путин заявил о критическом значении политической стабильности
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
Евросоюз передумал вводить ограничения для туристов из России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Российские танки задали моду в мире
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Обсуждение (0)
О самом главном
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
16
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
14
Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине
13
Глава МИД Британии заявила о риске столкновения НАТО с Россией