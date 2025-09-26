Трамп ввел смертную казнь в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне, сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Уточняется, что данная мера будет введена на территории округа Колумбия, который не является штатом США. Территорией столицы официально управляет конгресс.

«Мы добиваемся этого не только в Вашингтоне, но и по всей стране», — приводят «Известия» слова Бонди.

Она отметила, что федеральные власти сейчас переводят заключенных, которые находились в камерах смертников и чьи приговоры были смягчены экс-президентом США Джо Байденом, в тюрьмы сверхстрогого режима.

Всего высшая мера наказания легальна в 27 штатах, в шести из них действует мораторий.

Точное число казненных в США неизвестно, поскольку эта информация не собирается в единую общенациональную базу данных. Количество смертных приговоров варьируется от штата к штату. Приговоренным приходится ждать казни много лет из-за длительных процедур обжалования.

По данным американского НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни граждан в США впоследствии получили оправдание, 108 из них — темнокожие.