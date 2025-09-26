Участники реалити «Выжить в…» отправились в Стамбул

ТНТ начал съемки пятого сезона реалити «Выжить в…», в этот раз участники отправились в контрастный Стамбул, сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам проекта за главный приз — 10 миллионов рублей — соревнуются две команды. В одной их них — популярные артисты, музыканты, блогеры. В другой — люди из народа, которые никогда ранее не были заграницей. Они проходят различные испытания на силу, ловкость и смекалку.

По итогам большого испытания, которое проходит каждую неделю, определяется локация, в которой команды будут жить несколько следующих дней. Победители отправляются на роскошную виллу, проигравшие — в лагерь в глухом турецком лесу, с дикими животными и минимальными условиями. Каждую неделю команды выбирают двух претендентов на вылет. Они проходят малые испытания, и проигравший покидает проект.

В этом сезоне было подано более 10 тысяч заявок от зрителей по всей России. В народную команду попали самые яркие участники. В звездной команде только два человека участвовали в реалити-шоу. Ведущие шоу — по-прежнему Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

Предыдущие сезоны шоу снимали в Дубае и в Самарканде. Победителем первого сезона стал представитель звездной команды, футболист Павел Мамаев, второго и третьего — Александр Лось и Александра Сухорукова из народа, четвертого — борец Торнике Квитатиани из звезд.