Военная операция на Украине
Военная операция на Украине
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»

Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский допустил удары новым дальнобойным оружием и заявил, что чиновникам Кремля «нужно знать, где бомбоубежища».

«Если мы получим такое дальнобойное оружие от Соединенных Штатов, то мы применим его», — сказал Зеленский в интервью The Axios Show.

Однако в опубликованном видеофрагменте не показано, что Зеленский ответил на уточнение ведущего Барака Равида, ударят ли таким оружием по Москве.

В другой части разговора Равид спросил, что украинский лидер сказал бы тем, кто сегодня работает в Кремле. «Вы посоветовали бы им удостовериться, что они знают, где ближайшее бомбоубежище?» — сформулировал вопрос ведущий.

«Во-первых, они обязаны знать, где у них бомбоубежища. Если они не остановят войну, они понадобятся им в любом случае», — ответил Зеленский.

«Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить, — написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова Зеленского в своем канале в Max.

Политика #Мир
