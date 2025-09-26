НАВЕРХ
Россияне увидят уникальный дневной звездопад

Sibnet.ru
Необычный метеорный поток Дневные Секстантиды достиг своего пика утром 27 сентября. Он создает редчайший звездопад, который происходит только в светлое время суток, когда метеоры сгорают в лучах солнца, рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политехнического университета Евгений Бурмистров.

Дневные Секстантиды лучше наблюдать ранним утром, в 4-6 утра. Для этого нужно найти неосвещенную локацию и дать глазам привыкнуть к темноте: минут 15—20 не смотреть в гаджеты и на другие источники света. Сторону наблюдения лучше найти заранее.

«Их можно найти через приложения-планетарии (например, Stellarium), либо ожидать метеоры с востока, где встает солнце. Их самые яркие и длинные следы появляются именно на расстоянии около 30—40 градусов от точки восхода — примерно на уровне вытянутой вверх руки с раскрытой ладонью», — цитирует Бурмистрова пресс-служба университета.

Метеорные потоки — это скопления космических обломков, оставленных кометами или астероидами, размером от 0,03 миллиметра до 1 сантиметра. Они врезаются в атмосферу на высоте от 70 до 100 километров и мгновенно сгорают от силы трения. Окружающий воздух раскаляется и начинает ярко светиться. Дневные звездопады составляют менее 1% от общего числа.

Подземные тоннели нашли на Венере




