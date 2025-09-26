НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
258 2

Управление делами президента России закупило 120 шариковых ручек Fortuna Tricolore по 68 тысяч рублей за штуку в качестве сувениров управление делами президента РФ, сообщил проект «Тендерскоп», анализирующий госзакупки.

«Закупка стоила бюджету более 8 миллионов рублей и прошла у единственного поставщика», — говорится в сообщении проекта в телеграм-канале.

Аналитики «Тендерскоп» сопоставили стоимость ручек из контракта с публичными предложениями на рынке. В российских интернет-магазинах шариковую Montegrappa Fortuna «Российский триколор» в идентичной конфигурации с акриловой смолой и латунными деталями, покрытыми палладием, можно приобрести за 53 тысячи рублей и 45,5 тысячи.

Шариковая ручка Montegrappa Fortuna Tricolore в цветах российского флага
Фото: © Montegrappa

Исследователи госзакупок делают вывод, что цена «у единственного поставщика» выше почти на 30%, если сравнивать с более дорогим из найденных предложений. Если брать более низкую розничную цену — на 50%.

Ручка Montegrappa Fortuna Tricolore выпускается в цветах российского флага и позиционируется как подарочный премиальный инструмент письма. Montegrappa — один из самых узнаваемых итальянских производителей письменных инструментов, основанный в 1912 году в Бассано-дель-Граппа на берегу Бренты.

В линейке Montegrappa есть и другая модель ручки с российским акцентом — перьевая Montegrappa «Российский рубль», ее цена 450 тысяч рублей.

Политика #Россия
