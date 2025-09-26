НАВЕРХ
Столица Камчатки готовится к нашествию медведей

Источник:
Sibnet.ru
202 1

Режим повышенной готовности из-за вторжения медведей вводится в Петропавловске-Камчатском, сообщил мэр Евгений Беляев. Накануне медведь убил 84-летнию женщину на территории городской школы.

«Случаи выхода медведей в этот период относительно закономерны в связи с тем, что наш город расположен в окружении дикой природы — естественной среды обитания диких животных. Наравне с медведями в город в течение года нередко приходят лисы и рыси», — сказал Беляев.

По словам чиновника, усилен состав оперативных групп, которые в период активности хищников реагируют на сообщения по выходу зверей в городскую среду. Руководителям детсадов и школ поручено усилить контроль и провести родительские собрания по поводу безопасности детей и контроля за их местонахождением.

Последние несколько лет в начале осени медведи массово выходят в населенные пункты Камчатки. В прошлом году было убито около 300 хищников, представлявших опасность для людей. Два человека погибли и двое были ранены после встречи с медведями.

Накануне, 25 сентября, зафиксировано три нападения медведя на людей в городе. Хищник смертельно ранил на территории школы №3 пенсионерку, она скончалась в реанимации. Мужчина на автостоянке успел заскочить в автомобиль, медведь покорежил машину, стараясь его достать. Шестиклассник встретил зверя по дороге в школу, пытался убежать, а потом притворился мертвым, и хищник его не тронул.

