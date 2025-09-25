НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс-президент Франции Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы

Источник:
Sibnet.ru
266 2
Экс-президент Франции Николя Саркози
Фото: Михаил Фролов / CC BY 4.0

Уголовный суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года и приговорил к пяти годам тюремного заключения.

«Экс-президент признан виновным по так называемому ливийскому делу, связанному с финансированием в 2007 году его предвыборной кампании со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи», — сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.

Суд оправдал Саркози по пунктам обвинения в «пассивной коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и «незаконном финансировании избирательной кампании».

Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей. Это значит, что экс-президента не арестуют в зале суда, но он должен будет явиться в прокуратуру в ближайшее время, чтобы определить условия исполнения наказания. Его должны заключить под стражу максимум через четыре месяца. Однако, по данным France Info, 70-летний Саркози может просить об условно-досрочном освобождении из-за возраста.

Экс-президенту также назначили штраф в размере 100 тысяч евро и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет. Обвинение ранее требовало для него семи лет лишения свободы и штрафа в 300 тысяч евро.

Саркози — 23-й президент Французской республики, занимал этот пост в 2007—2012 годах.

Обсуждение (2)
