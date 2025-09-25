НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Дибров развелся c четвертой женой

Источник:
Sibnet.ru
182 1
Полина и Дмитрий Дибровы
Фото: © @polinadibrova

Телеведущий Дмитрий Дибров официально развелся с супругой Полиной после 16 лет совместной жизни, брак в четверг, 25 сентября, расторг мировой судья участка №163 Одинцовского района.

«И душа, и сердце Дмитрия Александровича благодарны за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было. Он остается открытым для Полины и для детей. До конца своих дней он сохранит счастье и тепло, которое было с ним все эти годы», — передал слова Диброва после заседания его адвокат Александр Добровинский, видео опубликовал телеграм-канал StarHit.

Полина — четвертая жена Диброва, младше его на 30 лет. Фотомодель, работала в агентстве «New Best Model», побеждала на конкурсах красоты «Beauty of the Body» — «Мисс Тело» — 2006 и «Миссис Россия 2017». Телеведущий начал за ней ухаживать, когда ей было 17 лет. Они поженились в 2009 году. У пары трое общих сыновей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

О расставании супругов стало известно летом. СМИ писали, что Диброва ушла от мужа к бизнесмену-миллионеру Роману Товстику, мужу своей близкой подруги. В недавнем интервью Лауре Джугелии Диброва призналась, что испытывает романтические чувства к Товстику, но заявила, что с его женой она не дружит много лет.

«Просто потихонечку-потихонечку мои чувства начали угасать. Я поняла, что мое отношение к Дмитрию трансформируется из области любви как к мужчине в область любви как к другу, как к отцу, как к наставнику, к учителю. И в этот момент я поняла, что что-то не так», — объясняла она.

По словам Дибровой, после расставания с телеведущим у нее остался дом, две машины и квартира для старшего сына Александра.

Еще по теме
Киркоров задолжал по кредиту
Иноагент Галкин накопил полмиллиона долгов за электричество
Симоньян подтвердила, что лечится от рака
Победительница самого первого конкурса красоты. ФОТО
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Российские танки задали моду в мире
Обсуждение (1)
О самом главном
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Все статьи
Самое обсуждаемое
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
20
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
14
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными
14
Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине