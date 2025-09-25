Телеведущий Дмитрий Дибров официально развелся с супругой Полиной после 16 лет совместной жизни, брак в четверг, 25 сентября, расторг мировой судья участка №163 Одинцовского района.

«И душа, и сердце Дмитрия Александровича благодарны за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было. Он остается открытым для Полины и для детей. До конца своих дней он сохранит счастье и тепло, которое было с ним все эти годы», — передал слова Диброва после заседания его адвокат Александр Добровинский, видео опубликовал телеграм-канал StarHit.

Полина — четвертая жена Диброва, младше его на 30 лет. Фотомодель, работала в агентстве «New Best Model», побеждала на конкурсах красоты «Beauty of the Body» — «Мисс Тело» — 2006 и «Миссис Россия 2017». Телеведущий начал за ней ухаживать, когда ей было 17 лет. Они поженились в 2009 году. У пары трое общих сыновей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

О расставании супругов стало известно летом. СМИ писали, что Диброва ушла от мужа к бизнесмену-миллионеру Роману Товстику, мужу своей близкой подруги. В недавнем интервью Лауре Джугелии Диброва призналась, что испытывает романтические чувства к Товстику, но заявила, что с его женой она не дружит много лет.

«Просто потихонечку-потихонечку мои чувства начали угасать. Я поняла, что мое отношение к Дмитрию трансформируется из области любви как к мужчине в область любви как к другу, как к отцу, как к наставнику, к учителю. И в этот момент я поняла, что что-то не так», — объясняла она.

По словам Дибровой, после расставания с телеведущим у нее остался дом, две машины и квартира для старшего сына Александра.