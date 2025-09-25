НАВЕРХ
Россия с пониманием отнеслась к покупке Казахстаном локомотивов у США

РИА Новости
Казахстан можно понять в вопросе закупки им локомотивов у США, а не у России, если Вашингтон сделал Астане более выгодное предложение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это коммерческие вопросы. Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-служба казахстанского президента сообщала, что речь идет о контракте на сумму 4,2 миллиарда долларов с компанией Wabtec, которая является одним из основных партнеров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана.

Сообщается, что документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.

Токаев предупредил о риске ядерного Армагеддона

