Набиуллина заявила о выходе российской экономики из перегрева

Россия впервые проходит полноценный экономический цикл, сейчас экономика выходит из перегрева, в связи с чем отсутствуют скачки инфляции и безработицы, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Сейчас процесс выхода из перегрева не резкий, он постепенный. Именно поэтому мы не видим ни роста безработицы, ни быстрого замедления устойчивой инфляции», — приводит РИА Новости слова Набиуллиной, сказанные ей на XXII Международном банковском форуме.

Глава ЦБ отметила, что Россия впервые проходит полноценный экономический цикл в сравнении с предыдущими периодами, когда происходили внешние шоки и резкая остановка экономики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что снижение темпов роста экономики РФ — целенаправленное действие для обеспечения ее макроэкономической стабильности.