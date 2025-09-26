Один анализ крови определит старение разных частей тела

Человеческое тело стареет неравномерно, и потому ученые разработали единый анализ крови, который может измерить старение 11 различных систем организма, в том числе сердца, легких, мозга, обмена веществ и иммунной системы.

Ученые собрали большой массив данных о здоровье 7,5 тысячи человек, среди которых искали четкие связи между биомарцерами крови (вещества, служащие объективными показателями определенных состояний организма) и возрастными изменениями в разных органах, пишет журнал Nature Aging со ссылкой на исследование.

Затем, используя компьютеры, связали эти результаты с закономерностями метилирования ДНК — процесса, с помощью которого ДНК добавляет или удаляет химические метки, которые включают и выделяют гены и изменяются со временем.

Научившись распознавать эти закономерности, ученые создали алгоритм, который позволяет обнаружить уникальный показатель биологического возраста 11 систем и органов тела. Результат протестировали на образцах крови 8 тысяч человек и обнаружили, что новый анализ лучше предсказывает появление болезни и состояний, чем прежние тесты.

Это важно для принятия решений по лечению. Если в организме, например, иммунная система стареет быстрее, чем сердце или легкие, то врач рекомендует стратегии для повышения иммунитета.