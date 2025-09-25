Режиссер сериала «ЮЗЗЗ» снимет байопик про Басту

Жизнь и карьера рэпера Басты лягут в основу полнометражного биографического фильма, премьера которого должна состояться в 2026 году.

Байопик под названием «Баста. Начало Игры» снимет режиссер сериала «ЮЗЗЗ» Стас Иванов. Он же напишет сценарий, сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Действие фильма развернется в Ростове-на-Дону – родном городе Басты. Производством картины займется кинокомпания «Темп», экранизировавшая историю других знаковых персонажей отечественной сцены — Сергея Жукова и Алексея Потехина («Руки Вверх!»).

Кастинг на главную и второстепенные роли будет объявлен в ближайшее время. Точной даты выхода фильма на экраны пока нет.

5 октября в московском «Вегас Сити Холле» состоится премьера мюзикла «Любовь без памяти», сюжет которого отсылает к творческому пути Басты. В постановке прозвучат специально написанные для нее песни и оригинальные или доработанные хиты артиста.