НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Режиссер сериала «ЮЗЗЗ» снимет байопик про Басту

Источник:
Sibnet.ru
137 0
Фото: © crazy-in-love.ru

Жизнь и карьера рэпера Басты лягут в основу полнометражного биографического фильма, премьера которого должна состояться в 2026 году.

Байопик под названием «Баста. Начало Игры» снимет режиссер сериала «ЮЗЗЗ» Стас Иванов. Он же напишет сценарий, сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Действие фильма развернется в Ростове-на-Дону – родном городе Басты. Производством картины займется кинокомпания «Темп», экранизировавшая историю других знаковых персонажей отечественной сцены — Сергея Жукова и Алексея Потехина («Руки Вверх!»).

Кастинг на главную и второстепенные роли будет объявлен в ближайшее время. Точной даты выхода фильма на экраны пока нет.

5 октября в московском «Вегас Сити Холле» состоится премьера мюзикла «Любовь без памяти», сюжет которого отсылает к творческому пути Басты. В постановке прозвучат специально написанные для нее песни и оригинальные или доработанные хиты артиста.

Баста является одним из самых востребованных российский музыкантов. Летом 2025 года два его концерта в «Лужниках» посетили 144 тысячи зрителей. Он является наставником в телевизионных шоу «Голос» и «Голос. Дети», выходящих на Первом канале, и совладельцем лейбла Gazgolder.

Premier выпустит байопик о группе «Сектор Газа»
Еще по теме
«Хроники русской революции» получили дату выхода
Фестиваль научного кино «Кремний» откроется в Новосибирске
Умерла одна из самых красивых женщин в истории кино Клаудия Кардинале
Стартовали съемки третьего сезона сериала «Фишер»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Российские танки задали моду в мире
Обсуждение (0)
Картина дня
Набиуллина заявила о выходе российской экономики из перегрева
Аналитик предупредил о риске начала сразу нескольких новых войн
ЦБ анонсировал появление новых купюр в десять и пятьдесят рублей
Летнее тепло захватило Сибирь
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

se 34

Трампу можно верить он человек слова, Забрал панамский канал, сделал канаду штатом США, Гренландию присоединил,...

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!