ЦБ анонсировал появление новых купюр в десять и пятьдесят рублей

Банк России выпустит новые купюры номиналом десять и пятьдесят рублей, сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.

«Банкноты десять и пятьдесят рублей мы также будем обновлять. Единственное, что у нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой пятьдесят рублей, и в 2028-м рассчитываем выпустить десять рублей», — сказал Белов в интервью РИА Новости.

Центробанк в июне 2022 года представил первую обновленную сторублевую купюру, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной — мемориал в Ржеве.

В октябре 2023 года представили купюру номиналом пять тысяч рублей, она посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. До конца 2025 году будет готова новая банкнота в тысячу рублей

ЦБ также начал работу над созданием новой банкноты номиналом пятьсот рублей, она будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Уже 30 сентября Консультативный совет ЦБ выберет символы для онлайн-голосования.