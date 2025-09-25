Юрист призвала не отказываться от чеков в магазине

Россиянам не стоит отказываться от чеков после совершения покупки в магазине, предупредила юрист Национальной юридической компании «Митра» Анна Циммерман.

«Магазин таким образом экономит на чеках и косвенно снижает количество потенциальных обращений по гарантии и возвратам. А вот для покупателя отказ от чека создает серьезные процессуальные трудности», — сказала Циммерман в интервью «Прайм».

По ее словам, чек — основное доказательством покупки. Без него значительно сложнее вернуть или обменять товар. Закон допускает другие способы доказательства покупки, такие как выписка с банковской карты, свидетельские показания, штрих-код на упаковке или данные с видеокамер. Но на практике этого бывает недостаточно.

Кроме того, могут возникнуть сложности с гарантийным ремонтом, поскольку для активации гарантийного талона часто требуется предъявить чек.

«Поэтому покупателям лучше всегда брать кассовый чек, это ваша главная страховка на случай проблем с товаром. Экономия нескольких секунд или грамма бумаги не стоит потенциальных хлопот и судебных разбирательств», — посоветовала юрист.

Она отметила, что продавец может предложить отказаться от чека, но не имеет права навязывать это покупателю. Отказ в выдаче чека является административным правонарушением.