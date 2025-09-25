НАВЕРХ
Аналитик предупредил о риске начала сразу нескольких новых войн

Источник:
Sibnet.ru
214 1

Американский геополитический аналитик Алан Уотсон считает, что после завершения конфликта на Украине боестолкновения могут произойти в нескольких других регионах мира.

«Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в прилегающей Румынии, где НАТО строит большую базу», — написал Уотсон в соцсети X.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Евросоюз «намерен оккупировать Молдавию». Сейчас готовится размещение натовского десанта в Одесской области Украины, а также осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.

Действия НАТО в Балтийском море чрезвычайно опасны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Денис Гончар. По его словам, попытки альянса позиционировать Балтийское море как свой «внутренний водоем» превращают регион в потенциальную зону военных столкновений.

НАТО задумало облаву на «теневой флот» с российской нефтью
