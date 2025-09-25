Insomniac Games представила кровавый трейлер Marvel’s Wolverine

Американская студия Insomniac Games представила первый геймплейный трейлер будущего эксклюзива для PS5 Marvel’s Wolverine. Видео показали в рамках презентации State of Play от Sony.

Почти двухминутный ролик демонстрирует кровавые драки с врагами, сцены паркура и эффектные погони, а также способность главного героя к регенерации. Кроме того, раскрыто имя актера, сыгравшего Росомаху в игре – свою внешность и голос персонажу подарил Лиам МакИнтайр, известный по сериалам «Спартак: Кровь и песок», «Флэш», мультсериалу «Гриффины» и игре Gears of War 4, в которой он озвучил Джей Ди Феникса.

«Станьте живым оружием. В поисках ответов на вопросы о своем прошлом Росомаха готов на все – брутальные бои когтями, неистовую ярость и неустанную решимость – чтобы раскрыть тайну того человека, которым он был», – указано в официальном описании игры.

Marvel's Wolverine, судя по трейлеру, выйдет осенью 2026 года. Как и предыдущие тайтлы Insomniac Games, игра будет эксклюзивом PlayStation, который в будущем, возможно, портируют на ПК.

Персонаж Росомаха (настоящее имя — Джеймс Хоулетт, псевдоним — Логан) был создан сценаристом Леном Вейном и арт-директором Джоном Ромитой-старшим и впервые появился в комиксе «Невероятный Халк» №180 в ноября 1974 года. В последствии он стал одним из ключевых Людей Икс.

Его особенностями являются неразрушимый адамантиевый скелет с характерными когтями и способность к восстановлению тканей, а также замедленное старение. Персонаж был удостоен трех полнометражных фильмов с Хью Джекманом в главной роли.



