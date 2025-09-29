НАВЕРХ
Понедельник, а сил нет: о чем говорит синдром хронической усталости

Источник:
«Известия»
Синдром хронической усталости (СХУ) — это не признак лени или слабости. Если симптомы тревожат длительное время, и сил нет даже после отдыха, например, выходных, то это сигнал об истощении ресурсов организма, рассказал кандидат медицинских наук, завкафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев.

«Главная особенность СХУ — длительность и упорство симптомов. Если после отдыха, отпуска или даже длительного сна силы не возвращаются, если слабость держится неделями и месяцами, если малейшие нагрузки вызывают ощущение полного истощения, речь уже может идти не о переутомлении, а о синдроме хронической усталости», — цитируют эксперта «Известия».

Симптомами СХУ являются головные боли, бессонница или чрезмерная сонливость, боли в мышцах и суставах, а также проблемы с пищеварением, снижение когнитивных функций.

По словам Маслиева, СХУ связан с физиологией организма, это могут быть сбои в работе иммунной системы, гормональные нарушения, иногда это последствия инфекций или приема препаратов. 

При лечении СХУ важно обеспечивать основы: полноценный сон, умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание. В некоторых ситуациях следует обращаться за медицинской помощью, консультироваться не только с терапевтом, но и с неврологом, эндокринологом, иногда психотерапевтом.

