Летнее тепло захватило Сибирь

Осень в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Очень теплая погода с температурой воздуха до 28 градусов Цельсия установилась в регионах Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге Сибири и Дальнего Востока температура на 5-8 градусов выше нормы прогнозируется до конца недели», — цитирует Вильфанда ТАСС.

В Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Хакасии, Тыве, Иркутской области дневная температура будет выше 20 градусов. В Бурятии и Забайкальском крае — 20 градусов. По словам синоптика, это очень высокие температуры.

Также до 28 сентября температуры от 20 до 28 градусов будут отмечаться во всех вышеперечисленных регионах.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, аномальное тепло принесли воздушные массы из Казахстана. Однако в конце недели погода изменится. Сентябрь завершится прохладой и дождями.

Что такое бабье лето

Жизнь #Погода
