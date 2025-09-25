НАВЕРХ
Китайский самолет врезался в российский Superjet 100 в Шереметьево

ТАСС
Китайский самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines ударил крылом по хвосту лайнера Sukhoi Superjet 100 компании «Россия» в московском аэропорту Шереметьево. Пассажиры не пострадали.

Российский самолет получил повреждение хвостовой части. Столкновение произошло во время подготовки Sukhoi Superjet 100 к рейсу в Санкт-Петербург, сообщил ТАСС со ссылкой на авиакомпанию «Россия». Позже пассажиры лайнера улетели в Пулково резервным бортом.

Телеграм-канал "Шереметьево" сообщил, что, после проведения технического осмотра принято решение китайский самолет отстранить от полетов. 264 пассажира аэробуса разместили в гостиницах в ожидании вылета в Пекин. Рейс отправят после прибытия резервного лайнера.

