ВСУ нанесли удар по центру Новороссийска

Украинские беспилотники ударили по центру Новороссийска, два человека погибли, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«Новороссийск днем подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня», — написал чиновник.

Также в результате атаки пострадали восемь человек — шестерых раненых, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в больницу. Трое получили травмы средней тяжести, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Повреждения получили гостиница «Новороссийск» и шесть домов, повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью, уточнил региональный оперштаб. В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание.

Атаку БПЛА квалифицируют по статье 205 УК РФ (теракт) и будут расследовать в Центральном аппарате Следственного комитета. В Новороссийске введен режим ЧС, жителей призвали оставаться дома.