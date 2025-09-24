«VK Музыка» запустила новый раздел «Детям», сообщила пресс-служба сервиса. В нем собран эксклюзивный контент для малышей и родителей.

Пользователям доступны сказки, аудиокниги, подкасты с участием любимых персонажей, а также мелодии для тихого часа — колыбельные и популярный в поисковых запросах белый шум. Все рубрики разделены по возрастным категориям, жанрам и интересам.

В каталоге можно найти и материалы для родителей, например, подкасты и аудиокниги о воспитании. Для обучения в разделе «Детям» есть эксклюзивный подкаст «Отгадайки с Малышариками» — интерактивный проект для самых маленьких детей до четырех лет.

Детский раздел доступен всем пользователям с подпиской на «VK Музыку». Чтобы активировать раздел «Детям», нужно обновить приложение «ВКонтакте» до последней версии. В ближайшее время он также появится в отдельном приложении «VK Музыка».