Польша открыла границу с Белоруссией

Sibnet.ru
Польша вновь открыла границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября, сообщила канцелярия премьер-министра страны Дональда Туска.

«Возобновление работы касается железнодорожных и автомобильных переходов, ранее закрытых в связи с интенсивными российско-белорусскими учениями», — говорится в сообщении ведомства.

Движение возобновилось с 01.00 по московскому времени на пункте пропуска пассажирского транспорта в Тересполе, КПП для грузового транспорта Кукурыки — Козловичи и трех погранпереходах на железной дороге Кузница Белостоцкая — Гродно, Семянувка — Свислочь и Тересполь — Брест.

Работу КПП ограничили 12 сентября из-за начавшихся в тот день российско-белорусских военных учений «Запад-2025». В них были задействованы более 13 тысяч человек. Маневры завершились 16 сентября. 

