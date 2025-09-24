Игорь Краснов назначен председателем Верховного суда

Совет Федерации России на пленарном заседании единогласно назначил Игоря Краснова, занимавшего пост генерального прокурора, на должность председателя Верховного суда РФ.

Кандидатура Краснова отвечает требованиям, которые предъявляются конституцией и законом о статусе судей к председателю ВС, решили в Совфеде

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Должность председателя Верховного суда России стала вакантной после смерти 22 июля Ирины Подносовой. Краснов оказался единственным кандидатом на эту должность. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 15 сентября рассмотрела его кандидатуру, после чего рекомендовала назначить Краснова на вакантную должность.

Краснову 49 лет. До прихода в Генпрокуратуру он работал в следственных органах. В качестве следователя по особо важным делам Краснов вел резонансные дела об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

С 2016 по 2020 год Краснов был заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В январе 2020 года он был назначен генпрокурором России.