Telegraph сочла заявления Трампа плохой новостью для Зеленского

Слова президента Трампа о возможности для Украины вернуться к старым границам может оказаться плохой новостью для украинского лидера Владимира Зеленского, утверждает британская газета Telegraph.

Ранее Трамп заявил, что Киев сможет вернуть границы 1991 года. «Украина находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах. Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Это заявление не стоит рассматриваться буквально, говорится в редакционной статье Telegraph. «То, что на первый взгляд может показаться ошеломляющим разворотом, на самом деле может оказаться плохой новостью для Владимира Зеленского», — сказано в материале.

«Само заявление — это урок того, как подавать информацию. Вместо того чтобы обещать Украине новую поддержку или активизировать действия в отношении России, Трамп, похоже, передает инициативу в руки Европы и НАТО», — говорится в статье.

По мнению Telegraph, «единственное, под чем он готов подписаться — продолжать продавать вооружение союзникам». «Сложно назвать это переломным моментом», — отмечает издание.