Умерла одна из самых красивых женщин в истории кино Клаудия Кардинале

Клаудия Кардинале
Фото: Maselli, Francesco (1930/2023), regista / CC BY-SA 4.0

Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла на 88 году жизни. Ее называют «последней из великих итальянских звезд золотых лет кино».

Кардинале скончалась «в окружении детей» в Немуре неподалеку от Парижа, где она жила последние годы, сообщил ее агент Лоран Самри Corriere della Sera.

Актриса родилась и выросла в Тунисе в семье итальянских иммигрантов. Ее родным языком был французский. Еще в 1952 году снялась в документальном фильме Рене Вотье для приезжающих в Тунис, а в 1958 году Кардинале дебютировала в фильме Марио Моничелли «Обычные незнакомцы» в эпизодической роли.

Снялась в более чем 120 кинокартинах и сериалах, включая «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «8 с половиной» Федерико Феллини, «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне и другие. Сыграла в «Красной палатке» Михаила Калатозова.

Ее партнерами на съемочной площадке были, в числе прочих, Марчелло Мастрояни, Генри Фонда, Марлон Брандо, Ален Делон, Джереми Айронс и Берт Ланкастер.

Дважды была замужем. В браке с режиссером Паскале Скуитьери родила дочь Клаудию. Также у Кардинале есть внебрачный сын Патрицио. Он появился после изнасилования в 1958 году. Продюсеры запрещали сообщать об этом публике, и Кардинале была вынуждена говорить, что это ее младший брат.

В 2011 году журнал Los Angeles Times включил Кардинале в список пятидесяти самых красивых женщин в истории кино.

