Директор зоопарка рассказал о спасенных животных

Животные, спасенные во время пожара в Новосибирском зоопарке, адаптируются к новым условиям, сообщил директор Андрей Шило.

«Потихоньку рассадили всех. Ночью создали два-три экстренно вольера, загородили маскировочными сетками. Животные все в безопасности, спокойствии, потихоньку адаптируются к новым условиям», — сказал Шило в видео, распространенном пресс-центром мэрии Новосибирска.

Удалось спасти 25 особей. После разбора завалов будут восстановлены ограждения и животные встанут на свои места, отметил директор.

Причин возгорания Шило не назвал, сказав, что пока идет работа следственной группы. В сгоревших вольерах электричество было подключено, работало дневное и ночное освещение, уточнил он.

Пожар в Новосибирском зоопарке начался поздно вечером во вторник, 23 сентября. Примерно через час пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня по деревьям. Площадь составила 180 квадратных метров. Погибли пять животных: корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и альпака.

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило — один из крупнейших в России. Занимает 65 гектаров, в нем содержатся около 12 тысячи особей 803 видов. В 2022 году в здании зимнего питомника для птиц произошел пожар, тогда погибло 26 пернатых.