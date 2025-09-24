Новосибирца заподозрили в попытке теракта против судебного пристава

Жителя Новосибирска задержали при попытке поджечь жилье судебного пристава, сообщило региональное управление ФСБ. Мужчину подозревают в покушении на террористический акт.



По данным ведомства, житель 1989 года рождения «из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти» создал в социальной сети сообщество, целью которого заявил «дестабилизацию деятельности службы судебных приставов».



Отмечается, что средством личной борьбы мужчина «избрал совершение террористических актов». Его задержали при попытке поджечь жилье судебного пристава с помощью легковоспламеняющейся жидкости.



Предотвратить преступление ФСБ помогали сотрудники военной разведки. Суд поместил подозреваемого под стражу на два месяца, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ФСБ.