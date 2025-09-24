НАВЕРХ
Подростки в Благовещенске украли гуманитарную помощь для бойцов СВО

Источник:
Sibnet.ru
Группа подростков подозревается в краже имущества со склада гуманитарной помощи, предназначенной для отправки в зону СВО, сообщил Следственный комитет по Амурской области.

Во данным ведомства, несовершеннолетние 2009 и 2011 годов рождения проникли на склад с гуманитарной помощью, повредили и похитили имущество, причинив ущерб в крупном размере.

Отмечается, что склад арендует группа добровольной помощи фронту «Вместе мы — сила.28». «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что ущерб оценили в 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».


Личности подозреваемых установлены, они задержаны. Похищенное имущество возвращено владельцам, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

