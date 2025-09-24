НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Названа причина пожара в Новосибирском зоопарке

Источник:
Sibnet.ru
246 1
Пожар в Новосибирском зоопарке
Фото: © МЧС России

Проблемы с электрооборудованием стали причиной пожара в Новосибирском зоопарке, сообщила прокуратура региона.

«Предварительно установлено, что наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар в Новосибирском зоопарке начался поздно вечером во вторник. Примерно через час пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня по деревьям. Площадь составила 180 квадратных метров.

Погибли пять животных: корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака. Спасены 24 обитателя зоопарка.

Еще по теме
Директор Новосибирского зоопарка уточнил количество погибших животных
Больше 10 животных сгорели в Новосибирском зоопарке
Директор Новосибирского зоопарка допустил, что пострадал ряд животных
Быка и верблюда спасали при пожаре в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!

Plaguer

В нормальной стране дали бы 50 смертных приговоров.