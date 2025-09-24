Названа причина пожара в Новосибирском зоопарке

Проблемы с электрооборудованием стали причиной пожара в Новосибирском зоопарке, сообщила прокуратура региона.

«Предварительно установлено, что наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар в Новосибирском зоопарке начался поздно вечером во вторник. Примерно через час пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня по деревьям. Площадь составила 180 квадратных метров.

Погибли пять животных: корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака. Спасены 24 обитателя зоопарка.