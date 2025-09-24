Директор Новосибирского зоопарка уточнил количество погибших животных

Пять животных погибли в результате пожара в Новосибирском зоопарке, это уточненные данные после анализа и осмотра всех вольеров, сообщил директор Андрей Шило. Ранее сообщалось о гибели десяти обитателей.

«Это корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака. Благодаря слаженной работе сотрудников зоопарка и МЧС, удалось спасти 24 обитателя зоопарка», — приводит слова Шило пресс-центр мэрии Новосибирска.

Происходит разбор завалов, установка нового ограждения для того, чтобы животные могли находиться в тишине и покое, сейчас им ничего не угрожает.

Зоопарк будет работать в штатном режиме уже в четверг, 25 сентября с 9.00.

Пожар в зоосаде начался поздно вечером во вторник, 23 сентября. Примерно через час пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня по деревьям. Но полностью сгорели два вольера. Площадь составила 180 квадратных метров.

Пожар полностью ликвидирован, сообщило утром 24 сентября МЧС Новосибирской области.