НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Директор Новосибирского зоопарка уточнил количество погибших животных

Источник:
Sibnet.ru
425 1
Пожар в Новосибирском зоопарке
Фото: © МЧС России по Новосибирской области

Пять животных погибли в результате пожара в Новосибирском зоопарке, это уточненные данные после анализа и осмотра всех вольеров, сообщил директор Андрей Шило. Ранее сообщалось о гибели десяти обитателей.

«Это корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака. Благодаря слаженной работе сотрудников зоопарка и МЧС, удалось спасти 24 обитателя зоопарка», — приводит слова Шило пресс-центр мэрии Новосибирска.

Происходит разбор завалов, установка нового ограждения для того, чтобы животные могли находиться в тишине и покое, сейчас им ничего не угрожает.

Зоопарк будет работать в штатном режиме уже в четверг, 25 сентября с 9.00.

Пожар в зоосаде начался поздно вечером во вторник, 23 сентября. Примерно через час пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня по деревьям. Но полностью сгорели два вольера. Площадь составила 180 квадратных метров.

Пожар полностью ликвидирован, сообщило утром 24 сентября МЧС Новосибирской области.

Еще по теме
Названа причина пожара в Новосибирском зоопарке
Больше 10 животных сгорели в Новосибирском зоопарке
Директор Новосибирского зоопарка допустил, что пострадал ряд животных
Быка и верблюда спасали при пожаре в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!

Plaguer

В нормальной стране дали бы 50 смертных приговоров.