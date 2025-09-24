Больше 10 животных погибли в огне в Новосибирском зоопарке, два вольера полностью уничтожены огнем, сообщило МЧС по Новосибирской области.

Ведомство не уточнило, кто из животных погиб. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о погибших ламах и альпаках.

Пожар в Новосибирском зоопарке начался вечером во вторник, 23 сентября. Предварительно, площадь пожара составила 180 квадратных метров. Сгорели два вольера. Пожарным удалось не допустить распространения огня по деревьям и на другие площади.

Из зоны возгорания сотрудникам зоопарка вместе с пожарными удалось спасти пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка, дикобразов. Сейчас обеспечивается безопасность животных.

Видео пожара