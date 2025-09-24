НАВЕРХ
Директор Новосибирского зоопарка допустил, что пострадал ряд животных

Источник:
Sibnet.ru
Спасение верблюда при пожаре в Новосибирском зоопарке
Фото: © МЧС России

Сотрудники зоопарка и пожарные принимают все возможные меры по спасению животных, сообщил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

«Удалось спасти всю группу пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка, двух дикобразов. Не исключено, что ряд животных могли пострадать», — приводит слова Шило пресс-центр мэрии Новосибирска.

По его словам, формируется ограждение для обеспечения безопасности других животных. Информация о состоянии животных будет уточняться. Все сотрудники зоопарка на месте, все работают.

Пожар в зоопарке начался вечером во вторник. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. На месте работают более 30 спасателей и 10 единиц техники.

ЧП #Происшествия #Новосибирск
