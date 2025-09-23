Загорелся Новосибирский зоопарк. ВИДЕО

Пожар произошел в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило поздно вечером в вторник, 23 сентября, сообщило МЧС России.

На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил два здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники.

Пожар локализован. Распространение огня на постройки и деревья удалось остановить, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска в 23.37 по местному времени (19.37 мск).

На месте находится директор зоопарка. Информация о ситуации и состоянии животных уточняется.

По данным телеграм-канала «База», огонь охватил вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями, некоторые животные погибли.