НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Загорелся Новосибирский зоопарк. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
187 0
Пожар в Новосибирском зоопарке 23 сентября 2025 года
Фото: © прокуратура Новосибирской области

Пожар произошел в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило поздно вечером в вторник, 23 сентября, сообщило МЧС России.

На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил два здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники.

Пожар локализован. Распространение огня на постройки и деревья удалось остановить, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска в 23.37 по местному времени (19.37 мск).

На месте находится директор зоопарка. Информация о ситуации и состоянии животных уточняется.

По данным телеграм-канала «База», огонь охватил вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями, некоторые животные погибли.

Обновление: Спасли двух животных 
Еще по теме
Больше 10 животных погибли при пожаре в Новосибирском зоопарке
Директор Новосибирского зоопарка допустил, что пострадал ряд животных
Быка и верблюда спасали при пожаре в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп пригрозил России «очень серьезным пакетом пошлин»
Армия России нанесла удар возмездия за атаку на Крым
Загорелся Новосибирский зоопарк. ВИДЕО
Сенатор начал гонения на праворульные автомобили
О самом главном
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
37
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
20
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
14
Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине