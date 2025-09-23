НАВЕРХ
Назван смартфон с лучшим экраном

Источник:
Sibnet.ru
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Фото: © Google

Специалисты лаборатории DxOMark представили свежий рейтинг смартфонов с лучшими дисплеями на рынке. Новым лидером топа стал флагман Google Pixel 10 Pro XL.

Представленный в минувшем августе аппарат оснащен 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2992x1334 пикселя и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Он также поддерживает HDR с пиковой яркостью до 2200 нит, при этом минимальная яркость составляет всего 4 нит — это обеспечивает высокий комфорт при использовании смартфона в условиях низкой освещенности.

Новинка также имеет ряд программных доработок, в числе которых использование ШИМ на частоте 480 Гц, что значительно снижает эффект мерцания, новые алгоритмы обработки HDR и улучшенная цветопередача при любой яркости.

Эксперты также обратили внимание на цветовую калибровку дисплея — Google Pixel 10 Pro XL демонстрирует сочное и естественное изображение. В преимущества экрана отнесли отзывчивый сенсор и сертификацию по TUV Eye Comfort.

Хайтек #Смартфоны
