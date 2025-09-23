НАВЕРХ
Трамп пригрозил России «очень серьезным пакетом пошлин»

Источник:
Sibnet.ru
252 0

США готовы ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Однако для этого есть серьезное условие — к ним должен присоединиться Евросоюз.

«Чтобы эти пошлины были эффективны, европейские страны — все вы, кто собрался здесь сегодня, — должны присоединиться к нам и принять те же самые меры. Вы находитесь намного ближе к России», — сказал глава Белого дома, следует из трансляции выступления на сайте ООН.

По мнению Трампа, такой санкционный пакет «очень быстро остановит кровопролитие». Он также обвинил Индию и Китай в косвенной поддержке конфликта России и Украины, отметив, что те покупают нефть у Москвы.

Минувшим летом Трамп уже угрожал ввести вторичные пошлины против Москвы в размере 100%, если Соединенные Штаты не увидят прогресса в урегулировании на Украине. Аналогичные пошлины могут быть введены в отношении стран, которые покупают российскую нефть.

Политика #Мир
