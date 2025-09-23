НАВЕРХ
Экономику России ждет «мягкая посадка»

Sibnet.ru
Российская экономика ждет «мягкая управляемая посадка», она продолжит расти, но более скромными темпами, чем в последние два года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Это управляемая мягкая посадка для снижения инфляционного давления и для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы», — объяснил Решетников на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает РБК.

Министр отметил, что по мере замедления инфляции появится пространство для смягчения денежно-кредитной политики, которая в долгосрочном периоде станет крайне важным фактором для экономического роста.

По его словам, все указанные тенденции были учтены при подготовке проекта прогноза социально-экономического развития, который рассмотрит правительство. На основе прогноза формируется сбалансированный бюджет.

«Сбалансированность бюджета — это основа для замедления инфляции, для экономической стабильности», — подчеркнул Решетников.

