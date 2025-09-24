Россия испытает передовую вакцину для лечения рака

Минздрав получил документы от трех ведущих научных институтов, готовых запустить производство персонализированных вакцин против меланомы, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на круглом столе Российского исторического общества.

Институты имени Герцена, Блохина и Гамалеи ожидают разрешения регулятора на начало производства вакцин от рака, уточнил он. Группы пациентов для лечения уже сформированы, их генетические профили изучены, передает слова ученого ТАСС.

Персонализированные мРНК-вакцины «Энтеромикс» создаются индивидуально для каждого пациента на основе генетических особенностей его опухоли. В свободном доступе этого лекарства не будет.

Ожидается, что использование такой терапии начнется в течение одного-полутора месяцев после получения одобрения. Курс для пациентов будет бесплатным. В дальнейшем вакцину планируют применять и для лечения других онкологических заболеваний.

Вакцина от рака не аналогична вакцинам против инфекций — она не предотвращает заболевание, а используется для лечения уже поставленного диагноза. Испытания показали, что разработанный в России препарат подавляет развитие опухоли и появление метастаз.