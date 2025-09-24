Началась рассылка налоговых уведомлений за 2024 год

Стартовала массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество и банковские доходы за 2024 год, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы.

ФНС направит 66,5 миллиона уведомлений. Из них порядка 45 миллионов — в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг. Тем, кто не подключен к указанным сервисам, уведомления придут по почте заказными письмами.

Общий объем начислений налогов для физлиц во всех уведомлениях составил 410 миллиардов рублей.

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2024 году. Исключение — уведомления, не превышающие 300 рублей. Они направляются раз в три года.

Налоги, указанные в уведомлениях за 2024 год, необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2025 года. Только для налогоплательщиков на отдельных территориях Курской области срок уплаты продлен на 12 месяцев.