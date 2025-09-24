НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Началась рассылка налоговых уведомлений за 2024 год

Источник:
Sibnet.ru
163 2

Стартовала массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество и банковские доходы за 2024 год, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы.

ФНС направит 66,5 миллиона уведомлений. Из них порядка 45 миллионов — в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг. Тем, кто не подключен к указанным сервисам, уведомления придут по почте заказными письмами.

Общий объем начислений налогов для физлиц во всех уведомлениях составил 410 миллиардов рублей.

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2024 году. Исключение — уведомления, не превышающие 300 рублей. Они направляются раз в три года.

Налоги, указанные в уведомлениях за 2024 год, необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2025 года. Только для налогоплательщиков на отдельных территориях Курской области срок уплаты продлен на 12 месяцев.

Еще по теме
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Экономику России ждет «мягкая посадка»
Банки начали обнулять лимиты по кредиткам
Коллекторы простили должникам в среднем 40% долга
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

Plaguer

В нормальной стране дали бы 50 смертных приговоров.

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!