Создан российский дрон для «ковровых бомбардировок»

Российские беспилотники «Гортензия» получили систему сброса гранатометных выстрелов, позволяющую устраивать противнику локальные «ковровые бомбардировки».

Новая система позволяет сбросить одновременно 14 боеприпасов. Это позволяет в считанные мгновения накрыть группу пехоты в лесополосе, окопы и блиндажи открытого типа, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Народного фронта.

На дрон ставятся барабаны на семь подствольных гранат, которые можно опустошать поштучно или все разом. Отмечается, что на передовую уже отправлено уже порядка 18 тысяч дронов «Гортензия» различных модификаций.

Дрон «Гортензия» был разработан специалистами из Санкт-Петербурга, в настоящее время в линейке производителя восемь модификаций БПЛА, все они выпускаются серийно.