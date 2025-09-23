Иноагент Галкин накопил полмиллиона долгов за электричество

«Мосэнергосбыт» требует взыскать с шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) 500 тысяч рублей задолженности за электроэнергию, потребленную в замке в деревне Грязь, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«В столичный суд поступил иск о взыскании более полумиллиона рублей за дом в Грязи», — говорится в сообщении. Дело рассмотрит Черемушкинский суд Москвы.

«Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим», — признавался Галкин в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале в 2021 году.

Артист рассказывал, что пытался экономить на коммунальных платежах, в частности, покупал лампочки с минимальным потреблением энергии.

«У нас в доме висит огромная люстра. Нужно понимать, что для нее мы покупаем лампочки с мощностью в 10 ватт. Их много, но они не мощные. Подсветка у люстры тоже легкая, много не съедает», — отмечал Галкин.