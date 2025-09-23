НАВЕРХ
Ученые испытали созданные искусственным интеллектом вирусы

Ученые из Стэнфорда и Arc Institute в Калифорнии создали вирусы с полностью искусственно спроектированной ДНК. Геномы новых вирусов разработал искусственный интеллект Evo.

В качестве основы использовался бактериофаг phiX174, который имеет 11 генов и около 5400 пар оснований. Evo предложил 302 варианта искусственного вируса, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Специалисты химически собрали искусственные вирусы и проверили их на кишечной палочке. 16 вирусов успешно внедрили свою ДНК в клетки бактерии и разрушили ее, при этом в ряде случаев созданные Evo фаги оказались заразнее первоисточника.

Отмечается, что некоторые из созданных ИИ вирусов настолько необычны, что их можно рассматривать как отдельные виды. Для их анализа ученые использовали специальные сенсоры и микрочипы.

Открытие делает возможным создание терапевтических вирусов для борьбы с устойчивыми к антибиотикам инфекциями. Одновременно технология поднимает серьезные этические вопросы, так как подобный подход можно использовать для создания опасных патогенов.

