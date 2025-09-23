Армия России нанесла удар возмездия за атаку на Крым

Российская армия нанесла удар возмездия по украинским формированиям в Одесской области за атаку на Крым, сообщило Минобороны России.

В ответ на террористический удар по гражданским в Форос Республики Крым российскими войсками был нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР Украины, сказано в сообщении.

Удар наносился по населенным пунктам Татарбунары и Рассейка Одесской области, где осуществлялась подготовка и проведение данной террористической акции, уточнили в российском ведомстве.

В воскресенье вечером, 21 июня беспилотники ВСУ атаковали поселок Форос на Южном берегу полуострова. Погибли три мирных жителя, пострадали еще 16 человек, среди них двое граждан Белоруссии.

Местный санаторий и здание школы получили серьезные повреждения. Как подчеркнули в Минобороны, противник намеренно бил по курортной зоне, где нет военных объектов, использовав БПЛА с фугасными боезарядами.