НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров впервые с 2021 года встретится с госсекретарем США

Источник:
РИА Новости
215 1
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоится в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Предполагается первая, наверное, с 2021 года встреча [Лаврова] с госсекретарем США», — сказал РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, ожидается, что в рамках встречи они обсудят двустороннюю и многостороннюю повестку.

Лавров будет главой российской делегации на 80-й сессии Генассамблеи ООН, где 27 сентября он выступит с трибуны.

Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН стартовала во вторник, 23 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее одним из ключевых мировых событий года.

Трамп встретится с Зеленским на Генассамблеи ООН
Еще по теме
Трамп заявил о возможности Украины вернуть все территории
Трамп пригрозил России «очень серьезным пакетом пошлин»
Глава МИД Британии заявила о риске столкновения НАТО с Россией
Белый дом обвинил страны Балтии в агрессивности к России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
37
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
20
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
14
Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине