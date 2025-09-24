Лавров впервые с 2021 года встретится с госсекретарем США

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоится в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Предполагается первая, наверное, с 2021 года встреча [Лаврова] с госсекретарем США», — сказал РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, ожидается, что в рамках встречи они обсудят двустороннюю и многостороннюю повестку.

Лавров будет главой российской делегации на 80-й сессии Генассамблеи ООН, где 27 сентября он выступит с трибуны.

Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН стартовала во вторник, 23 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее одним из ключевых мировых событий года.