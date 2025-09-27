НАВЕРХ

Раскрыт простой способ улучшить качество секса

«Газета.ру»
Признания в сексуальных предпочтениях укрепляют отношения, но разговоры о том, что не нравится, могут навредить близости, к такому выводу пришла международная команда ученых.

Исследование, проведенное учеными, показало, открытое обсуждение сексуальных симпатий было связано с большей удовлетворенностью отношениями и интимной жизнью.

При этом признания в антипатиях чаще коррелировали со снижением близости и удовлетворенности отношениями, хотя напрямую на сексуальное удовольствие они влияли слабее, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале The Journal of Sex Research (JSR).

У мужчин рассказы о «дизлайках» иногда ассоциировались с ухудшением эректильной функции, но этот эффект исчезал, если они чувствовали поддержку и понимание со стороны партнерши.

У женщин важную роль играло общее ощущение отзывчивости партнера: если оно было низким, то именно рассказы о «лайках» особенно положительно отражались на сексуальной функции.

Ученые подчеркивают, что общий эмоциональный климат в паре способен компенсировать недостатки в коммуникации.

